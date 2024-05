Bom dia!

Esta é a agenda que marca esta quarta-feira, na Madeira.

- Na Assembleia Legislativa da Madeira, às 9h00, a reunião da Comissão Permanente.

- A reunião semanal do executivo camarário começa às 9h00, na Câmara Municipal do Funchal, com declarações previstas para as 12h00.

- O espetáculo “O Tesouro Misterioso’’, vai estar em palco no auditório do Centro Cultural John dos Passos, Ponta do Sol, às 10h00, 11h15 e às 15h00, para estabelecimentos de educação.

- Pelas 13h00, a conferência de apresentação do “Festival Panda”, no salão nobre do edifício dos Paços do Concelho do Funchal.

- Às 15h00, no auditório do Centro de Congressos da Madeira (Casino), a EBS de Santa Cruz apresentará o Teatro Musical Inclusivo “A Magia das Artes II”, no âmbito do ESCOLartes 2024.

- Arranca às 15h00, a XIII Mostra Regional da Truta – Rota da Sidra. A receção às entidades far-se-á no Ribeiro Frio ao som da ‘Tunacedros’ da Casa do Povo de São Roque do Faial.

- Principia às 15h30, no Centro Cultural de Investigação do Funchal, a sessão de encerramento do I Congresso Internacional de Municípios Promotores de Empreendedorismo.

- Na Sé do Funchal, às 17h30, a eucaristia que celebra as bodas de prata episcopais de D. António Carrilho, presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás. À noite, no Seminário Diocesano, um jantar comemorativo a partir das 20h00.

- Pelas 17h30, no centro comercial PLAZA Madeira, decorre a apresentação da Revista do Marítimo.

- No auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, às 18h00, a apresentação do livro “o longo rio dniepre”, de Carlos Nogueira Fino.

- A cerimónia de tomada de posse dos corpos gerentes do Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) para o quadriénio 2024-2028, está marcada para as 18h30, na sua sede à Calçada da Cabouqueira.

- Vai para a estrada às 21h00, a Rampa dos Barreiros, na cidade do Funchal.