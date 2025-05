Faleceu Jorge Sá, um dos mais conhecidos empresários madeirenses, vítima de doença prolongada. Notícia confirmada pelo JM junto da família.

Jorge Sá começou a sua carreira de sucesso com duas lojas na rua dr. Fernão de Ornelas e avançou depois para edifícios de raiz, instalando supermercados no Funchal, Câmara de Lobos, Ribeira Brava, Santana, Caniço, Camacha e Machico.

Conhecido pelo slogan ‘Olho no Preço’, o Grupo Sá, que também tinha no seu quadro de efetivos familiares do comendador, esteve no terreno durante 50 anos e chegou a ter 1.500 trabalhadores. O primeiro Sá apareceu em 1985, na Rua do Seminário.

Em 2006, o grupo abriu o seu primeiro supermercado no Continente, mais precisamente no Campo Pequeno.

Atualmente, a maioria destes espaços está com a SONAE (Modelo Continente).

À família enlutada e demais amigos, o JM endereça sentidas condolências