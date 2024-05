Nuno Morna assegura que vai voltar a chumbar o Programa de Governo apresentado por Miguel Albuquerque, caso não sejam introduzidas modificações.

Em declarações à rádio JM FM, o deputado eleito pela IL considera que o presidente do Governo Regional, indigitado há instantes, está equivocado em relação à postura da IL, que promete coerência em relação ao passado recente.

“Miguel Albuquerque disse que tinha a garantia da não oposição da Iniciativa Liberal em relação ao Programa de Governo e também ao Orçamento. Ninguém lhe disse nada disso. Não saiu da minha boca, nem de nenhum dirigente da IL Madeira. Por isso há aqui um abuso de interpretação, apresentamos ontem o nosso caderno de encargos com oito medidas, que consideramos essenciais e têm de fazer parte de qualquer Programa de Governo e não tivemos resposta”, vincou.

Critica o facto de nesta altura estarem “muito mais preocupados com as nomeações e com os governos do que aquilo que é determinante para o futuro da Madeira” e lamenta que a resposta de Albuquerque, até ao momento, tenha sido “apresentar o mesmo Programa de Governo que foi aprovado o ano passado, o qual votamos contra”.