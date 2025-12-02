MADEIRA Meteorologia
Monte: Nova Direita alerta para derrame de água na via pública

    Partido denuncia derrame na Caminho da Portada de Santo António que “já ocorre desde o início do ano”. ND
Região
02 Dezembro 2025
15:08
O coordenador regional do partido Nova Direita, Paulo Azevedo, veio a público denunciar um derrame de água no Caminho da Portada de Santo António, no Monte, em frente ao restaurante ‘O Rústico’.

“Este derrame já ocorre desde o início do ano”, dá conta Paulo Azevedo, acrescentando que teve conhecimento, que “tanto os populares como a gerência do Rústico já comunicariam por várias vezes por telefone a Câmara Municipal do Funchal e pelo canal ‘Funchal Alerta’.

“Até já falaram com o novo presidente da Junta de Freguesia do Monte, na esperança de uma resposta rápida, visto que o presidente é funcionário das levadas, mas até a data não tiveram resposta”, reforça, em nota de imprensa, acrescentando que um popular lhe disse “que já esteve uma equipa na zona do derrame e, após terem feito uma vistoria, disseram que não iriam fazer nada agora porque vinha o Natal e não iriam arranjar mais trabalho”.

    . ND

“Não posso permitir uma resposta destas por parte de um funcionário camarário que está mais preocupado com o Natal em vez de resolver os problemas na via pública, os moradores não têm que passar o Natal com este derrame às suas portas”, sublinha Paulo Azevedo.

O partido refere que a Nova Direita já entrou em contato com a Câmara Municipal, que deu a garantia que “este problema será resolvido o mais rápido possível”.

