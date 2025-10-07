“Monte está cansado de tantas promessas esquecidas”, diz candidato do JPP

O candidato do JPP à Junta de Freguesia do Monte diz que é tempo de a “freguesia ter um presidente mais próximo, mais humano e com outras ideias”.
Eduardo Abreu afirma que “o Monte está cansado de tantas promessas esquecidas” e que as pessoas com quem tem falado lhe têm mostrado que “querem uma mudança”.
O candidato é da opinião que o cabeça de lista do PSD, caso vença as eleições, “será a continuação da atual presidência”. No seu entender a Junta de Freguesia tem funcionado mal nos últimos doze anos. “As pessoas vão à Junta e dificultam até um simples processo”, acusa.
Para além disto, o JPP diz querer acabar com aquilo a que chama de “abusos”, dando conta de ameaças relacionadas com “viagens ao Porto Santo, passeios e vouchers de supermercado”.
“O JPP quer trabalhar com o povo e pelo povo e não o povo a trabalhar pelo JPP. O nosso compromisso é dar um rumo melhor à freguesia do Monte, com uma equipa jovem e com vontade de trabalhar e apresentar resultados”, afirma Eduardo Abreu.
Eduardo Abreu lamenta a pouca voz que a freguesia tem tido junto das entidades competentes para que a requalificação do Largo da Fonte, Largo das Babosas e zonas circundantes seja uma realidade, bem como o facto de o futuro Museu do Romantismo ainda continuar por inaugurar, defendendo que “os madeirenses possam usufruir dos espaços ajardinados de forma gratuita, como acontece nas grandes cidades do país”.
De resto, a candidatura assume como bandeiras de campanha a “recuperação de edifícios devolutos e habitações degradadas”, a “melhoria dos transportes públicos e das acessibilidades”, o “apoio social às famílias e idosos”, a “recuperação do património histórico, cultural e natural” e “ações com impacto social”.
O XRP é conhecido por suas transferências rápidas e de baixo custo, tornando-se uma opção popular para pagamentos internacionais. Agora, com a adição do PlanMining, cada vez mais detentores...
O Clube Desportivo São Roque foi distinguido como Sócio de Mérito da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa (FPTM), na Assembleia Geral realizada esta terça-feira,...
O primeiro-ministro disse hoje estar “estupefacto e revoltado” com o teor das notícias hoje divulgadas sobre o caso Spinumviva e falou mesmo “em pouca...
A candidatura do Chega à Câmara Municipal de Santa Cruz realizou recentemente uma visita ao Bairro da Nogueira, na freguesia da Camacha, onde foram identificadas...
A polícia alemã informou hoje que motivações familiares foram parcialmente responsáveis pelo esfaqueamento da recém-eleita presidente social-democrata...
A Procuradoria-Geral da República (PGR) esclareceu hoje que a averiguação preventiva relacionada com a empresa Spinumviva está em curso e o Ministério...
O candidato da CDU à Câmara Municipal de Machico, Pedro Carvalho, diz ser importante “garantir que não falte no poder local a voz que não cala as injustiças”....
A coligação PSD/CDS-PP afirma estar preocupada com o estado de degradação de algumas zonas urbanas do concelho, pretendendo avançar com um plano para renovar...
A candidatura do Partido Trabalhista Português (PTP) à Câmara do Funchal defendeu hoje a importância de “preservar o espaço da Praia Formosa como o único...
A coordenadora do BE Mariana Mortágua agradeceu hoje ao cônsul e à embaixadora em Israel o acompanhamento dado aos quatro portugueses da flotilha humanitária,...
O candidato presidencial Gouveia e Melo considerou hoje que existe “uma dívida de gratidão” de Portugal com o Brasil e que a comunidade brasileira no país...