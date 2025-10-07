“Monte está cansado de tantas promessas esquecidas”, diz candidato do JPP

O candidato do JPP à Junta de Freguesia do Monte diz que é tempo de a “freguesia ter um presidente mais próximo, mais humano e com outras ideias”.

Eduardo Abreu afirma que “o Monte está cansado de tantas promessas esquecidas” e que as pessoas com quem tem falado lhe têm mostrado que “querem uma mudança”.

O candidato é da opinião que o cabeça de lista do PSD, caso vença as eleições, “será a continuação da atual presidência”. No seu entender a Junta de Freguesia tem funcionado mal nos últimos doze anos. “As pessoas vão à Junta e dificultam até um simples processo”, acusa.

Para além disto, o JPP diz querer acabar com aquilo a que chama de “abusos”, dando conta de ameaças relacionadas com “viagens ao Porto Santo, passeios e vouchers de supermercado”.

“O JPP quer trabalhar com o povo e pelo povo e não o povo a trabalhar pelo JPP. O nosso compromisso é dar um rumo melhor à freguesia do Monte, com uma equipa jovem e com vontade de trabalhar e apresentar resultados”, afirma Eduardo Abreu.

Eduardo Abreu lamenta a pouca voz que a freguesia tem tido junto das entidades competentes para que a requalificação do Largo da Fonte, Largo das Babosas e zonas circundantes seja uma realidade, bem como o facto de o futuro Museu do Romantismo ainda continuar por inaugurar, defendendo que “os madeirenses possam usufruir dos espaços ajardinados de forma gratuita, como acontece nas grandes cidades do país”.

De resto, a candidatura assume como bandeiras de campanha a “recuperação de edifícios devolutos e habitações degradadas”, a “melhoria dos transportes públicos e das acessibilidades”, o “apoio social às famílias e idosos”, a “recuperação do património histórico, cultural e natural” e “ações com impacto social”.