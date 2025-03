A VIII edição do “Monte do Imperador” celebra a memória de Carlos I de Habsburgo e a História do Monte.

A freguesia do Monte está a acolher este domingo, 30 de março, a oitava edição do evento.

Um dia dedicado a homenagear a memória do beato Carlos I de Habsburgo e a sua estreita ligação histórica à Madeira.

Com um programa repleto de atividades culturais e simbólicas, o evento convida os participantes a viajar no tempo, mergulhando na história e nas tradições que marcaram o passado da freguesia, transformando o Monte num verdadeiro cenário de época.

Esta viagem ao passado está a acontecer no Largo da Fonte, o Parque Leite Monteiro e o Largo das Babosas, locais emblemáticos do Monte.

Um dos pontos altos é o cortejo etnográfico, com um desfile que percorre o Largo das Babosas até ao Largo da Fonte, acompanhado pela Banda Municipal do Funchal “Os Artistas”.

A animação será constante até ao final do dia, com atuações da Associação Cultural Lírios do Norte às 16h30 e do Grupo de Danças Circulares e Tradicionais Madeira às 17h15, encerrando o evento com um toque de alegria e tradição às 18h30.