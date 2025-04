Miguel Silva Gouveia reitera decisão “ponderada e refletida”

Horas depois de ter feito uma comunicação pública em que anunciou que não vai ser candidato à Câmara do Funchal, Miguel Silva Gouveia reitera tudo o que escreveu.

Em declarações à rádio JMFM, esta manhã, Gouveia insiste que foi uma decisão baseada em diferentes dimensões, quer políticas, quer pessoais.

A cinco meses das eleições autárquicas, o vereador acredita que é tempo de assumir uma posição clara a fim de que o PS possa preparar-se e escolher outros candidatos.

“As autárquicas são umas eleições bastante trabalhosas, há muito trabalho para fazer candidaturas a todas as freguesias e à Assembleia e à Câmara e neste momento acho que é um tempo com uma distância suficiente para permitir que os partidos consigam encontrar um projeto sólido e alternativo ao PSD, que nos últimos quatro anos tem trazido a Funchal para patamares de desenvolvimento muito pouco animadores comparado com aquilo que vinha sendo, numa data anterior, a nossa trajetória”, declarou Gouveia à JMFM.

Questionado sobre se pondera recuar na decisão agora anunciada, Gouveia diz que não: “Eu não vou fazer cenários. Na verdade, acho importante dar o espaço aos partidos para poderem encontrar as suas soluções”.