O antigo presidente da Câmara Municipal do Funchal e atual vereador da coligação Confiança reagiu hoje às acusações que lhe foram dirigidas por Cristina Pedra, considerando-as “quase uma falta de vergonha absoluta” por, a meio ano do fim do mandato, tentar “imputar responsabilidades” relacionadas com a penhora da conta da câmara.

Para Miguel Silva Gouveia, a atual vereação está a incumprir o que disse no passado.

“Em 2021, disseram que estavam a negociar um acordo com a ARM e assumiram a dívida na sua totalidade. Em 2022, anunciaram que tinham assinado esse acordo. Em 2023, disseram que já estava resolvido e tinham estancado quaisquer juros. Na verdade, três anos e meio depois, percebemos que não foi pago nem um cêntimo daquilo que este executivo PSD quis reconhecer e agora ainda tenta importar responsabilidades para o executivo anterior? Que falta de vergonha na cara”, atirou.