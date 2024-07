O deputado do Chega no Parlamento regional diz que a Autonomia é um direito conquistado com esforço, dedicação. No entanto, temos de estar atentos para que esta Autonomia não se torne refém de jogos partidários.

Para o parlamentar, a Autonomia, para ser plena tem de ser implementada no dia a dia. Refere que a política não vale como posto mas sim como oportunidade de servir os outros.

Para que tudo isto seja uma realidade, “é fundamental que atuemos com independência, coragem e visão de futuro”.

Neste sentido, é importante trabalhar para que a Educação, Saúde e Economia sejam geridos com foco na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Todos, mesmo todos.

Miguel Castro afirma que, quando assim agimos, damos por cumprida uma Autonomia quase perfeita.

“Hoje, reafirmamos uma Autonomia plena que vai além dos partidos”, apontou Miguel Castro, que reúne, logo à tarde, com o Governo, no âmbito das negociações para a aprovação do Programa de Governo.

Afirmando que a Autonomia é do povo e que nunca será de um partido político, Miguel Castro finalizou, assim, a sua intervenção.