O exército israelita ordenou hoje a evacuação da zona de Jabalia, no norte de Gaza, em preparação de um ataque de resposta a disparos de artilharia contra Israel.

“A todos os que se encontram na zona de Jabalia, este é um aviso antes de um ataque”, publicou nas redes sociais o coronel Avichai Adraee, porta-voz do exército israelita para o público de língua árabe.

“As organizações terroristas mais uma vez regressaram às zonas povoadas para disparar ‘rockets’”, adiantou, numa referência aos movimentos palestinianos Hamas e Jihad Islâmica.

Adraee tinha lançado antes um aviso semelhante aos residentes das cidades vizinhas de Beit Lahia e Beit Hanoun.

Israel indicou hoje que tinha intercetado três ‘rockets’ disparados a partir de Gaza, dois reivindicados pelo braço armado da Jihad Islâmica (Brigadas al-Quds) e o terceiro pelo Hamas.

“Bombardeámos Sderot, Netiv Hassara, Zikim (...) com uma saraivada de ‘rockets’”, indicaram as Brigadas al-Quds, em comunicado, referindo-se a locais em Israel.

Esta é a terceira vez que grupos armados na Faixa de Gaza disparam ‘rockets’ contra território israelita desde 18 de março, quando as Forças de Defesa de Israel quebraram o cessar-fogo em vigor e reiniciaram uma ofensiva militar no enclave palestiniano.

Desde então, os ataques israelitas já causaram mais de 600 mortos e cerca de mil feridos, segundo o Hamas.

Estes ataques interromperam uma trégua entre o grupo radical palestiniano Hamas e Israel, iniciada em 19 de janeiro, ao fim de mais de 15 meses de ofensiva, e ocorrem num momento em que as partes não alcançam entendimento para avançar para as etapas seguintes do acordo de cessar-fogo.

O número de mortos na Faixa de Gaza desde o início da guerra, em outubro de 2023, superou no fim de semana os 50 mil, na sequência dos últimos bombardeamentos israelitas no enclave palestiniano, segundo dados fornecidos pelas autoridades locais.

Também hoje, o exército israelita prendeu 30 pessoas durante uma operação num bairro da cidade de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, incluindo um alegado membro do Hamas alegadamente envolvido nos ataques de outubro de 2023.

As detenções tiveram lugar no bairro de Tel Sultan, que foi ontem palco de uma operação militar de mais de 14 horas, que incluiu ataques aéreos, em que as forças israelitas mataram também 20 “operacionais terroristas”, noticiou o Times of Israel.

A operação do exército na área de Rafah e Khan Yunis continua, de acordo com o Times of Israel, para expandir a zona de segurança ao longo da fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito.

As Forças de Defesa de Israel e os Serviços de Segurança Interna israelitas (Shin Bet) confirmaram hoje a morte de Ismail Barhum, membro do Hamas nomeado para chefiar o governo da Faixa de Gaza.

Barhum pertencia ao Comité Executivo do Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) e fora designado pelo grupo radical palestiniano para suceder ao falecido Isam al-Dalis como chefe do governo da Faixa de Gaza, que tutela desde 2007.

O anúncio das autoridades israelitas confirma as informações fornecidas na véspera pelo governo de Gaza, que indicavam que Barhum tinha morrido na sequência de um ataque do exército israelita ao edifício de cirurgia do Hospital Nasser, em Khan Yunis, onde o chefe do executivo do enclave recuperava de ferimentos sofridos num ataque anterior.