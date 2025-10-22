MADEIRA Meteorologia
Miguel Albuquerque presente no funeral de Pinto Balsemão

Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
22 Outubro 2025
21:18
Comentários

O presidente do Governo Regional vai marcar presença no funeral de Francisco Pinto Balsemão, que se realiza esta quinta-feira, às 13h00, no Mosteiro dos Jerónimos.

Numa publicação nas redes sociais, Miguel Albuquerque fala de um amigo de muitas jornadas, “do jazz ao golfe, da política à liberdade de ser”.

“As palavras são poucas para falar de Pinto Balsemão. Espero que a história se encarregue de lhe dar o lugar devido, porque, nos nossos corações e nas nossas lembranças, perdurará sempre”, escreveu.

Albuquerque recordou, numa outra publicação, a partilha do gosto pela música.

“Eu no piano e o Francisco, com o seu entusiasmo e sentido de ritmo, na bateria. Foram momentos de verdadeira amizade, alegria e cumplicidade”, assinala.

