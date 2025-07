O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para hoje períodos de céu muito nublado, no Arquipélago da Madeira. Há ainda a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira. O vento vai soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e nas terras altas a partir do final da tarde.

Para a região do Funchal, a meteorologia antecipa também períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).

Quanto ao estado do mar, na costa norte, as ondas serão de norte com 1 a 1,5 metros, passando a ondas de nordeste a partir da tarde, enquanto, na costa sul, as ondas serão de quadrante sul com um metro.

A temperatura da água do mar rondará os 23/24ºC.