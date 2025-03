A Câmara Municipal do Funchal, através do Serviço Municipal de Proteção Civil Funchal (SMPC Funchal), no âmbito das comemorações alusivas ao Dia Internacional da Proteção Civil e no decorrer das atividades do Mês da Proteção Civil 2025, organizou o Peddy-Paper “Investigadores do Risco”, que decorreu, hoje, 14 de março entre as 10h00 e as 12h30 na baixa da cidade e que contou com a presença do vice-presidente, Bruno Pereira.

Esta atividade de caráter dinâmico e educativo contou com 33 participantes, estudantes do 1º ano da Licenciatura em Enfermagem da Universidade da Madeira.

Através do percurso por diferentes pontos da cidade do Funchal, os estudantes resolveram desafios relacionados com a prevenção e mitigação dos riscos e, com o treino de competências psicossociais necessárias a uma gestão e resposta eficazes a uma situação de emergência.

“Pretendeu-se reforçar a cultura de segurança e resiliência da comunidade, contribuindo para a formação de jovens adultos mais preparados e conscientes dos riscos”, refere nota de imprensa da CMF.

Relembra a autarquia que o programa do Mês da Proteção Civil 2025 decorre até ao fim do mês de março e conta ainda com diversas iniciativas, incluindo a continuidade da formação “Identificação do Risco, Análise da Vulnerabilidade e Autorregulação Emocional em Situações de Emergência”, destinada a docentes, a divulgação do Flipbook “Dar a Volta ao Perigo” no próximo dia 19 e, a formação “NTS Madeira 2025” entre os dias 27 e 29, organizada pela Companhia de Bombeiros Sapadores do Funchal.