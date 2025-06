O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 16h00, em Machico, o Mercado Quinhentista, que decorrerá de amanhã até domingo naquela cidade, entre as 16 e as 24 horas.

Trata-se da 18.ª edição do Mercado Quinhentista de Machico.

O “Mercado Quinhentista” é um projeto sociocultural e pedagógico organizado pela Escola Básica e Secundária de Machico e pelo Município de Machico, contando com a participação ativa das associações culturais, outros estabelecimentos de ensino e de instituições sociais do concelho. O Governo Regional apoia o evento, através de protocolo, que prevê uma verba de até 25 mil euros.

O tema desta edição é Mesteres, o ‘Saber nas Mãos’.

Decorre na Zona Baixa da Cidade de Machico/Alameda José António de Almeida (vulgo Alameda dos Plátanos), Largo da Praça (Forte N.S. Amparo) e Praça do Fórum.

O evento contará com a participação de nove grupos nacionais e internacionais, garantindo três dias repletos de música, dança, teatro, acrobacia, malabarismo, magia, falcoaria e muito mais.

A saber:

Grupos Nacionais e Internacionais:

• Treefolk (Espanha) – música medieval e renascentista

• Circo Pirata – acrobacias e fantasia com alma de corsário

• Emad Selim (Egito) – dança sufi que hipnotiza o público

• Urro das Marés (Açores) – energia que faz tremer os palcos

• Guindilhas – estreia com ritmos tradicionais ibéricos

• Porbatuka – percussão portuguesa e juventude em movimento

• Jenus e Almanach CRL – teatro de rua cheio de humor e História

• Grupo Medievus Chorus – harmonias medievais de Santa Maria da Feira

Serão mais de 700 participantes e 42 grupos regionais, que vão invadir a baixa de Machico com teatro de rua, malabaristas, cuspidores de fogo, músicos, equilibristas, magia, espadachins, bobos, saltimbancos, música, danças medievais e árabes, arruadas e demonstrações de falcoaria.