Hoje, Dia da Criança, o destaque da Primeira Página vai para a existência de 18 menores na Madeira que estão impedidos de contactar com as famílias devido a maus-tratos. Institucionalizados estão 172 jovens, menos 60 do que no ano passado.

A psicóloga Catarina Matos revela ao JM as repercussões associadas a experiências de violência e negligência na infância que se transformam em traumas.

Hoje também é dia de aniversário do JM. Há oito anos, o Jornal passava para o setor privado e iniciava um novo percurso na sua recente história.

A comemorar a distinção de Jornal Local Europeu do Ano, o JM tem crescimento e se afirmado, facto que pode ser medido de diferentes formas, inclusive com prémios. Na edição impressa, no digital ou na rádio, saiba o que nos diferencia.

Nesta edição, trazemos também desenvolvimentos do acidente de ontem na via rápida, que envolveu veículos pesados e ligeiros e que causou sete feridos.

“Meio milhão para Planos Municipais de Gestão de Resíduos”; “Homem detido após agredir agente da PSP no aeroporto”; “‘Maio Branco’ reuniu centenas contra o fumo”; e “Calor também desperta o apetite” são as restantes chamadas desta edição.