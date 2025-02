O Livre já escolheu os candidatos às eleições legislativas antecipadas regionais. Marta Sofia volta a ser a cabeça-de-lista, tendo conquistado 2.143 votos. Nas últimas regionais foi também a cabeça-de-lista do Livre.

Seguindo a lista, ordenada seguindo a regra da paridade, em segundo lugar, surge Élvio Camacho (com 1451 votos), em terceiro Joana Rodrigues (1461, em quarto Carlos Pestana ( 1153 pontos) e em quinto Carlos Andrade (822).

A votação realizou-se ontem à noite, entre as 21 horas e as 23h59.