A Marinha lançou um novo vídeo de recrutamento, destacando as oportunidades de carreira para jovens em busca de desafios.

As candidaturas estão abertas para as categorias de praça, sargento e oficial, com vagas em diversas especialidades, como Serviço Naval, Fuzileiro, Mergulhador e áreas para licenciados e mestres, como Técnico Superior Naval e Oficial Fuzileiro.