A secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, visitou esta quinta-feira a Fundação Nossa Senhora da Conceição do Funchal, uma Instituição Particular de Solidariedade Social com larga tradição no acolhimento de crianças e jovens em situação de risco. A visita contou com a presença da vogal do conselho diretivo do Instituto de Segurança Social da Madeira, Mara Rodrigues, e teve como objetivo conhecer de perto a realidade atual da Casa de Acolhimento gerida pela Fundação, que atualmente acolhe 17 crianças e jovens, dos 3 aos 17 anos.

A receção foi feita com grande entusiasmo por parte dos jovens, que prepararam um momento especial de convívio, envolvendo a governante num jogo de tabuleiro sobre a história e cultura madeirense, dinamizado pelos próprios. Seguiu-se a visita a uma das unidades residenciais da instituição, a ‘Casa Valente’, onde Margarido teve oportunidade de conhecer os espaços e a dinâmica do dia a dia. Atualmente, a Fundação tem em funcionamento três unidades residenciais, assegurando a pernoita de uma técnica por cada residência, promovendo estabilidade e acompanhamento próximo.

O encontro terminou com um lanche partilhado, preparado com a colaboração dos jovens, num ambiente descontraído onde se trocaram histórias, notas escolares, experiências e sonhos para o futuro. Foi mais um momento que reforçou a importância da criação de ambientes acolhedores e humanizados, que favoreçam o desenvolvimento integral e emocional das crianças e jovens.

A Fundação Nossa Senhora da Conceição desenvolve também uma resposta de semi-internato, com capacidade para seis crianças e jovens, e tem vindo a adaptar a sua organização e quadro de pessoal às exigências atuais, mesmo antes da revisão formal do Acordo de Cooperação com o ISSM. Com uma vasta equipa técnica e educativa, a instituição afirma-se como um pilar da rede de acolhimento residencial da Região, apostando numa intervenção centrada na promoção dos direitos da criança e na construção de trajetos de vida positivos.

Paula Margarido destacou o esforço da Fundação em garantir um ambiente protetor e próximo do contexto familiar:

“Aqui sentem-se os afetos, o cuidado e o empenho. Estes jovens são recebidos com respeito e com a ambição de lhes oferecer estabilidade, segurança e oportunidades reais para crescerem com dignidade.”

A secretária regional reforçou o compromisso do Governo Regional com a melhoria contínua da rede de acolhimento da Madeira, valorizando o trabalho técnico, a escuta ativa dos jovens e o fortalecimento de estruturas que colocam os direitos das crianças no centro da ação social.