Marco Fernandes, dirigente do Partido Ecologista ‘Os Verdes’, natural do concelho, é o cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, sendo que a lista da Assembleia Municipal é liderada Isabel Silva, natural da freguesia do Curral das Freiras e militante do PCP.

A apresentação formal deu-se na manhã deste domingo, no centro da freguesia do Curral das Freiras, os candidatos aos órgãos autárquicos do concelho, onde os candidatos da CDU reafirmam junto das populações o seu compromisso de defender as suas reivindicações, para que o desenvolvimento ambiental, social e territorial seja uma realidade para todos e não apenas para alguns.