O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou, esta tarde, o stand da Madeira do Bazar Diplomático, instalado no Centro de Congressos de Lisboa, tendo sido recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

Um momento durante o qual evitaram falar sobre a crise política regional perante os diversos jornalistas que acompanharam a visita do Chefe do Estado à 39.ª edição do evento.

Presentes estiveram, também, as mulheres do Representante da República e do Presidente do Parlamento madeirense, que organizaram a presença da Região na capital portuguesa, em conjunto com mulher do Presidente do Governo Regional.

Marcelo Rebelo de Sousa ficou “deslumbrado” com as flores e as frutas madeirenses que fazem um sucesso no stand, o primeiro logo à entrada do Centro de Congressos de Lisboa, antiga FIL.

O espaço da Madeira, que foi decorado por João Egídio, apresenta muitos produtos regionais para venda, alguns deles esgotaram logo no primeiro dia. Bordados, Vinho Madeira, flores, frutas, bolos de mel, licores e chocolates são alguns dos produtos à venda no stand madeirense.

O recinto da Madeira mereceu, ainda, as honras da visita do Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, Região que também marca presença nesta exposição solidária, onde estão representadas cerca de 40 embaixadas e representantes de Portugal Continental.

As receitas do Bazar Diplomático deste ano vão ser entregues a instituições que apoiam a terceira idade, uma das contempladas é da Madeira.

O evento termina amanhã, pelas 19 horas.