Hoje assinala-se o Dia Europeu dos Parques Naturais.

Em declarações à JM-FM, Manuel Felipe, presidente do IFCN - Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, fez o balanço da atividade do Parque Natural da Madeira 42 anos após a sua criação e identificou ameaças.

“Temos um Parque Natural que corresponde a dois terços do território da Madeira. Foi criado em 1982 e, de todas estas áreas protegidas, dentro do Parque Natural da Madeira, eu, obviamente, destaco a floresta Laurissilva, que este ano comemora 25 anos do galardão de património natural”, afirmou Manuel Filipe.

Sobre as ameaças, registou: “Há ameaças que são gerais e para as quais temos de ter estratégias, uma delas, que está para ficar, são as alterações climáticas. Podem ser uma ameaça a todos os ecossistemas da área do Parque Natural”, sustentou, lembrando, ademais, as espécies invasoras, por exemplo.