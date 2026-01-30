Mais de 70 enfermeiros da Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça entregam pedidos de escusa de responsabilidade

Mais de 70 enfermeiros do Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça entregaram esta sexta-feira pedidos formais de escusa de responsabilidade, segundo apurou o JM junto de fonte ligada ao processo. Ao todo, terão sido 77 profissionais a apresentar a documentação nos recursos humanos do SESARAM, representando cerca de 90% da atual equipa de enfermagem daquele serviço.
De acordo com a informação recolhida, os pedidos visam alertar para a inexistência de condições consideradas adequadas para garantir a segurança dos doentes e dos próprios profissionais, bem como a qualidade dos cuidados prestados.
DO FIM AO INFINITO
Coimbra já foi Coimbra, mas agora é uma merda! O homem na rua logo atrás do herói não parava de repetir isto: Coimbra já foi Coimbra, mas agora é uma merda!...
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Caros leitores, espero que tenham entrado em 2026 com o pé direito, que as vossas resoluções para o ano novo se mantenham firmes e não se tenham já revelado...
Como esperado estamos na segunda volta das eleições presidenciais. Já era espectável, com quase uma equipa de rugby candidata na primeira volta, a segunda...
O título deste artigo ouvi-o da boca de Jane Fonda.
Todos os dias ouvimos o sim como uma frase completa, mas o mesmo não acontece com o não.
Depois de um...
SIGA FREITAS
No debate das presidenciais, o candidato Manuel Vieira, naquela ironia que corrói a demagogia da promessa fácil, garantia a todos vinho canalizado, um...
A Constituição da República Portuguesa atribui a todos os cidadãos o direito de se deslocarem livremente em todo o território nacional. Para os residentes...
Não passa pela cabeça de alguém, que seja vontade do Povo Soberano regressar a um caminho inverso ao da Democracia.
Também não passa pela cabeça de alguém...
O mundo transforma-se. Uma afirmação curta, mas real. A natureza tem essa capacidade, de se adaptar, e com ela todo o mundo.
Os animais, a vegetação, os...
No fim de semana das respetivas presidenciais, no meio dos meus afazeres domésticos, pensei em voz alta: “Tenho que ir votar.” A frase saiu quase por instinto,...
Não tenho memória de um arranque de Ano Novo tão agreste. Mas vou pensar que os maus começos são apenas uma fase passageira e que “tudo está bem quando...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro apresentou, esta tarde, o livro ‘Mapa do Peito – Uma bússola para quem vive o cancro da...
O deputado Francisco Gomes é hoje convidado da Juventude Chega de Cascais para uma tertúlia dedicada à vida política e ao percurso pessoal do parlamentar,...
A Administração Pública Regional da Madeira encerrou o ano de 2025 com um saldo global consolidado excedentário de 106,7 milhões de euros, de acordo com...
O coronel madeirense Nuno Santa Clara Gomes, ex-autarca do Barreiro e um dos Capitães de Abril, faleceu hoje, em Lisboa, vítima de doença prolongada, segudo...
O Governo Regional garantiu hoje que vai continuar a assegurar o acesso a medicamentos comparticipados aos militares e agentes de segurança. Através de...
A Câmara Municipal da Ponta do Sol aprovou, na reunião desta sexta-feira, dois regulamentos considerados “estruturantes para o funcionamento do município”,...
Uma mulher foi hospitalizada na noite de ontem após sofrer uma queda que lhe provocou vários ferimentos, na Rua Dr. Sidónio Pais, no Funchal. Para o local...
O alojamento turístico da Madeira registou 12,8 milhões de dormidas no ano passado, um aumento de 8,4% em relação a 2024, indicou hoje a Direção Regional...
O presidente do Governo Regional reagiu ao alargamento até 31 de março da suspensão da medida que obriga os beneficiários do Subsídio Social de Mobilidade...
O treinador do Nacional, Tiago Margarido, perspetivou hoje um jogo “extremamente difícil” frente ao bicampeão nacional Sporting, no domingo, salientando...