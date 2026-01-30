Mais de 70 enfermeiros da Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça entregam pedidos de escusa de responsabilidade

Mais de 70 enfermeiros do Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça entregaram esta sexta-feira pedidos formais de escusa de responsabilidade, segundo apurou o JM junto de fonte ligada ao processo. Ao todo, terão sido 77 profissionais a apresentar a documentação nos recursos humanos do SESARAM, representando cerca de 90% da atual equipa de enfermagem daquele serviço.

De acordo com a informação recolhida, os pedidos visam alertar para a inexistência de condições consideradas adequadas para garantir a segurança dos doentes e dos próprios profissionais, bem como a qualidade dos cuidados prestados.