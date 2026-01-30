MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Mais de 70 enfermeiros da Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça entregam pedidos de escusa de responsabilidade

    Mais de 70 enfermeiros da Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça entregam pedidos de escusa de responsabilidade
    Enfermeiros das urgências pediram escusa de responsabilidade Joana Sousa
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
30 Janeiro 2026
13:05

Mais de 70 enfermeiros do Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça entregaram esta sexta-feira pedidos formais de escusa de responsabilidade, segundo apurou o JM junto de fonte ligada ao processo. Ao todo, terão sido 77 profissionais a apresentar a documentação nos recursos humanos do SESARAM, representando cerca de 90% da atual equipa de enfermagem daquele serviço.

De acordo com a informação recolhida, os pedidos visam alertar para a inexistência de condições consideradas adequadas para garantir a segurança dos doentes e dos próprios profissionais, bem como a qualidade dos cuidados prestados.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Qual considera ser a melhor utilização futura para o edifício do Hospital Dr. Nélio Mendonça?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas