Mais de 6.300 utentes da administração pública da Madeira alvo de juntas médicas em 2024

O Instituto de Administração de Saúde da Madeira (IASAUDE) informou hoje que, em 2024, foram efetuadas 6.328 juntas médicas a utentes do sistema de proteção social aos funcionários e agentes da Administração Pública (ADSE).

Segundo a informação do IASAÚDE, este número representa um aumento de juntas médicas na Região na ordem dos 7% em comparação com o ano anterior.

Em comunicado, o IASAÚDE explicou que a junta médica da ADSE funciona sob a dependência deste instituto, integrando a Administração Regional Autónoma da Madeira e a sua principal função é “certificar as condições de incapacidade dos utentes e determinar o direito a benefícios de saúde, desempenhando um papel fundamental no processo de avaliação médica e decisões associadas”.

No mesmo documento, acrescentou que 83% das juntas médicas realizadas em 2024 foram solicitadas no contexto de baixas prolongadas, sendo a segunda causa mais frequente os acidentes de trabalho, que representam 15% do total de pedidos.

De acordo com os dados recolhidos, 72% dos utentes que são alvo de juntas médicas da ADSE são mulheres e mais de 85% correspondem a reavaliações médicas.