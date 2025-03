No Porto do Funchal há hoje um encontro de Aidas, o AIDAblu, no cais norte, que chegou ontem, ao princípio da noite, e o AIDAmar, no cais sul, que acostou esta manhã.

Os dois navios estão a movimentar um total de 5 478 pessoas, das quais, 4 222 são passageiros.

O AIDAblu tem saída prevista para as 18h00, após uma escala de 47 horas na região, e o AIDAmar deixa a Madeira ao fim de uma escala de 18 horas, com partida marcada para as 24h00. Ambos os navios têm como destino o arquipélago das Canárias.

O AIDAmar está a realizar um cruzeiro de 21 noites que começou no dia de Carnaval, em Hamburgo, com escalas em Portland, Corunha, agora, no Funchal, seguindo-se Las Palmas, La Gomera, La Palma, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, Lisboa, Le Havre e Hamburgo, onde termina o itinerário a 25 de março.

A bordo, viajam 2 212 passageiros e 619 tripulantes.

O AIDAblu, posicionado nesta área geográfica, está a fazer um cruzeiro de 12 noites, iniciado em Las Palmas a 02 de março, com escalas em cinco ilhas das Canárias, Madeira e Agadir, em Marrocos.

O navio traz a bordo, 2 010 passageiros e 637 tripulantes.