Madeirense José Alexandre Ferreira foi o primeiro classificado do Curso de Comandos

O Exército Português assinalou, este domingo, o 63.º Aniversário dos Comandos e o encerramento do 143.º Curso de Comandos. Dos militares que concluíram a formação, 14 praças receberam a boina vermelha, tendo o cabo adjunto José Ferreira, natural de Câmara de Lobos, obtido a melhor classificação.

O militar madeirense de 30 anos torna-se, assim, o primeiro da categoria de Praças do Quadro Permanente do Exército a concluir o Curso de Comandos com sucesso, um feito inédito e histórico e para a Região.

A cerimónia foi presidida pelo Chefe do Estado-Maior do Exército, General Eduardo Mendes Ferrão, e contou com a presença de entidades civis e militares, antigos combatentes e familiares dos formandos, “numa expressão de respeito e reconhecimento pelo papel da especialidade de Comandos na história e missão das Forças Armadas Portuguesas”, descreve o porta-voz, ao JM.

“Esta cerimónia é uma inequívoca demonstração de confiança naqueles que dão continuidade ao legado histórico dos Comandos, do Exército e de Portugal. Os Comandos representam uma força de elite, com elevada capacidade de intervenção, espírito de corpo e prontidão operacional, adaptada aos desafios de um mundo em constante mudança”, enfatizou Eduardo Mendes Ferrão, no seu discurso.