Arrancou hoje mais uma edição do Madeira Web Summit, que reunirá ao longo de três dias na Madeira 16 oradores para debater temáticas como a tecnologia, inovação e nomadismo digital.

Na sessão de abertura marcaram presença Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, e Sofia Loja, CEO do Madeira Outdoor Experience e organizadora deste evento, que principiou o evento dando as boas-vindas aos participantes que se encontram no Design Nini Center e via zoom.

“Hoje principia uma jornada incrível pela inovação, tecnologia e experiências centradas no humano”, antecipou a responsável.

Por seu turno, diante da plateia, Cristina Pedra sinalizou o caminho traçado no campo tecnológico e digital pela cidade do Funchal, a qual conta já com um centro de apoio digital, preparado para prestar ajuda e as ferramentas necessárias à população neste setor.

Mais ressaltou que este avançou tecnológico já permite uma interação mais rápida e eficaz com os funchalenses.

“É muito fácil os cidadãos falarem connosco e nós com a população”, asseverou a autarca, que exemplifica esta rápida comunicação com a possibilidade de os fregueses informarem a autarquia sobre os problemas com que se deparam na cidade.

No entanto, reconheceu a necessidade de continuar a investir na cibersegurança, uma vez que os ataques informáticos são uma realidade cada vez mais presente, e de insistir no “caminho digital”.

“É um trabalho constante”, advertiu.

Por seu turno, Carlos Lopes, presidente da Startup Madeira, destacou a importância da realização deste tipo de eventos na Região, a qual abre, assim, as suas portas ao mundo.

A este propósito, recordou a caminhada da Madeira ao nível da digitalização e do nomadismo digital, que imprimiram outro ritmo à economia regional, mas também à comunidade local.