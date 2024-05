No lapso temporal compreendido entre o dia 10 e 16 de maio ocorreram um total de 56 acidentes de viação na Região.

De acordo com o comunicado emitido pelo Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, os sinistros foram distribuídos pelos seguintes concelhos: Funchal (18), Câmara de Lobos (8), Ribeira Brava (5), Ponta do Sol (2), Calheta (5), Porto Moniz (1), São Vicente (1), Santana (1), Machico (4), Santa Cruz (9) e Porto Santo (2).

Ademais, tal como esclarece, resultou num total de 16 feridos ligeiros, (9 no Funchal, 1 na Ribeira Brava, 1 no Porto Moniz, 1 em Machico, 2 em Santa Cruz e 2 no Porto Santo) e 3 feridos graves, (2 no Funchal e 1 em Santana).

No que concerne às tipologias dos referidos acidentes de viação há a destacar um total de 36 colisões, 14 despistes, 3 atropelamentos e 3 acidentes de outras tipologias.