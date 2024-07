’À descoberta das Ilhas Selvagens - diário de bordo de uma viagem à Madeira a fugir das tempestades e das orcas’, assim se intitula a obra que é apresentada, hoje, no salão nobre da Câmara Municipal de Machico.

A iniciativa está agendada para as 18 horas e contará com a presença do autor, José Pedro Castanheira, do presidente da Câmara Municipal, Ricardo Franco, e do biólogo Biscoito, responsável pela apresentação da obra.

O livro fala sobre “cinco marinheiros amadores, que já tinham ensaiado uma volta aos Açores em duas semanas, voltaram ao mar. Já não no veleiro Avanti, que se ficou pela marina da Horta, choroso de saudade e roído de inveja, mas num barco ainda mais pequeno, São Jorge de seu nome. Destino escolhido: a ilha da Madeira e territórios adjacentes. Objetivo último: alcançar as longínquas ilhas Selvagens, uma reserva natural que se situa muito mais próxima das Canárias do que da Madeira e que suscitou uma histórica disputa entre Portugal e Espanha.”

Jos é Pedro Castanheira é Jornalista profissional desde 1974, tem formação em Economia e uma opção em Jornalismo, trabalhou em jornais como A Luta, O Jornal e o Expresso.