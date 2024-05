A Câmara Municipal de Câmara de Lobos associou-se hoje e amanhã, à iniciativa ‘Maio-Mês dos Mercados’.

Fomentar o consumo dos produtos locais e incentivar a economia local são os objetivos do evento que registou a presença, hoje, da vereadora Dina Silva, no Mercado Municipal de Câmara de Lobos. Oportunidade que a responsável pelas pastas do Ambiente, do Mar e da Agricultura aproveitou para destacar que os mercados municipais desempenham um papel vital na promoção da produção local e no estímulo à economia local, com a vantagem de, ao consumir produtos locais, estarmos a contribuir para redução da pegada ecológica, promovendo práticas de consumo sustentáveis”.

Hoje, houve um momento de ‘showcooking’ protagonizado pelo chef Carlos Azevedo, sob o lema ‘Como cozinhar sem desperdício’.

O ‘Maio-Mês dos Mercados’ repete-se amanhã, sábado, e haverá animação musical a cargo da Banda Municipal de Câmara de Lobos.