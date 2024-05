A Empresa de Gestão do Sector do Banana, Lda. – GESBA, em parceria com a Direção Regional de Agricultura, através da Direção de Serviços de Desenvolvimento Agronómico, organiza a formação ‘Técnicas Modernas de Produção na Cultura da Bananeira e Impacto na Melhoria de Qualidade da Banana’, entre os dias 20 a 24 de maio, na Escola Agrícola da Madeira, em São Vicente.

A formação será lecionada pelos especialistas internacionais na área da bananicultura Eng.º Víctor Galán Saúco e Sr.ª Eng.ª Ana Luísa González Reimers e contará com a presença da secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes na sessão de abertura dia 20, às 09h30.

A formação é aberta a todos os interessados, nomeadamente, agricultores, associações de agricultores, técnicos e a Universidade da Madeira.

Estão inscritos mais de oitenta produtores e técnicos, que durante toda a semana poderão aprender várias técnicas, nomeadamente com formação prática em explorações localizadas a diferentes cotas, umas de produção integrada e outras de modo de produção biológico; seleção de canhotas, com todas as vantagens que esta possui, as quais devem ser demonstradas em zonas ou plataformas microclimáticas e a diferentes altitudes, permitindo que haja uma redistribuição mais uniforme da produção ao longo do ano.

Durante a formação haverá lugar a debate sobre seleção de variedades, operações culturais, controlo de pragas e doenças, assim como sobre adaptação da técnificação na produção de banana na produção integrada e na agricultura biológica.