A Gala de Aniversário do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, encheu, esta sexta-feira, o Centro de Congressos, a celebrar o talento regional e o que de melhor é feito naquele estabelecimento dedicado ao ensino artístico. Numa sala lotada, assinalaram os 78 anos desta instituição alunos, docentes, antigos alunos e parceiros que contribuem para o sucesso da unidade fundada em 1946, então denominada de Academia de Música da Madeira.

Este ano, a gala teve 14 premiados. Entre estes, estão oito personalidades que se destacaram ao longo do ano letivo e, nesse sentido, receberam o troféu ‘Conservatório D’Ouro’, uma distinção especialmente criada para reconhecer o impacto daqueles que, de diversas formas, apoiam aquele estabelecimento.

Aqui, foi distinguida Marina Gyumishyan, reconhecida pela sua contribuição à educação musical da Madeira, e Aniko Harangi, uma referência no ensino de piano e música de câmara. Rui Freitas foi também agraciado pelo apoio operacional prestado à instituição ao longo de mais de três décadas. Os prémios incluíram ainda um reconhecimento a antigos alunos como Ana Marta Kaufmann, que tem levado o nome da Madeira aos palcos internacionais, e parceiros institucionais como a Banda Militar da Madeira e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, que contribuíram para projetos artísticos e de proximidade comunitária. A lista completou-se, também, com João Pedro Pereira, homenageado pelo seu contributo às artes e ao ensino, e Alexandrina Alves, “pelo seu notável contributo à educação e à comunidade”.

Os restantes seis são premiados que venceram a edição de 2024 do Prémio Jovens Talentos, três deles na categoria de interpretação (Veronika Taraban, Razvan Husti e João Alho), e os outros três na vertente da composição (Lino Silva, Tiago Damião e João Pedro Ferreira).

A “magia musical” que foi aplaudida de pé coube à Orquestra Sinfónica e o Coro Juvenil do Conservatório, sob a direção de Francisco Loreto e Zélia Gomes, formações que interpretaram grandes temas da música pop, imortalizados por bandas como ABBA, Queen e Beatles. Além disso, as performances artísticas foram enriquecidas pela presença de um corpo de bailado composto por alunos do Curso Profissional de Intérprete de Dança Contemporânea, com coreografias e direção de Yury Rykunov,

Marília Rodrigues e Vítor Brites assumiram o papel de anfitriões da noite, apresentando os vários momentos da gala, que incluíram a exibição de vídeos para percorrer o percurso dos galardoados e um resumo dos acontecimentos marcantes do ano letivo 2023/2024 no Conservatório.

Cumpriu-se, desta forma, mais uma gala que segue o desígnio de assinalar o papel das artes e da educação artística na Região, celebrando o contributo daqueles que diariamente investem para o crescimento cultural e artístico da Madeira.