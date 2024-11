O treinador do Estrela da Amadora prometeu hoje abordar com “máxima seriedade” uma “equipa forte” como o Nacional para somar uma vitória na 11.ª jornada da I Liga de futebol e deixar os lugares de despromoção.

José Faria reconheceu a qualidade do seu opositor, um rival direto na luta pela manutenção, num jogo que espera “de extrema dificuldade” para conseguir os desejados três pontos.

“Neste momento, temos o jogo com o Nacional e que é um jogo de extrema dificuldade contra uma equipa do ‘nosso’ campeonato. É uma equipa forte e temos de fazer o nosso melhor para somar os três pontos. Reforço que encaramos este jogo com máxima seriedade e com o sentimento de que vai ser um jogo extremamente difícil”, assumiu o treinador, em antevisão ao embate que oporá os tricolores ao conjunto insular.

O treinador do Estrela da Amadora anunciou a ausência, por lesão, do defesa Issiar Dramé, que contraiu uma lesão muscular no último encontro disputado frente ao Sporting, em Alvalade, e cujo posto será ocupado por Miguel Lopes, que, em contrapartida, está recuperado do problema físico que o afastou de competição nas últimas semanas.

“Não jogando o Dramé, joga outro qualquer e, assim sendo, temos de ter confiança em todos. Neste caso, não vai jogar o Dramé e vai jogar o Miguel Lopes no seu lugar, porque, felizmente, é um dos capitães e está de volta à convocatória e ao jogo, diretamente para o ‘onze’”, assegurou, satisfeito por poder voltar a contar com o experiente defensor.

Ao lado do seu treinador, o defesa Ferro manifestou a opinião de que os amadorenses atravessam um “processo” de evolução “nem sempre fácil”, mas vislumbra a equipa num bom caminho.

“Penso que temos de perceber que esta é uma equipa em que há muitos jogadores novos, que nunca tinham jogado juntos, e temos de passar por esse processo que nem sempre é fácil, mas penso que o equilíbrio é muito importante e fundamental tê-lo, porque o que os mais experientes se calhar têm, os mais novos já não e vice-versa”, considerou, apostado em conduzir o Estrela da Amadora a resultados positivos.

O Estrela da Amadora, 17.º e penúltimo, com seis pontos, defronta o Nacional, 16.º, com oito pontos, no estádio José Gomes no domingo, a partir das 15:30, em jogo que terá arbitragem de Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.