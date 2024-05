A candidatura do Partido Trabalhista Português (PTP) às eleições legislativas regionais acusa o PSD e PS de protegerem o “monopólio” do Grupo Sousa.

Gil Canha, número dois da lista do partido, numa numa ação de campanha junto ao porto do Funchal, alertou os madeirenses no sentido de “tomarem muito cuidado” com as promessas “completamente falsas” do PS e do PSD no que toca ao ferry.

“O que esses senhores querem é um ferry entregue ao Grupo Sousa. Ora, o Grupo Sousa tem o monopólio dos portos para a Madeira, por isso, só quer um ferry para passageiros. Como nós reparámos, e já vimos, o ferry de passageiros, só de passageiros, dá prejuízo”, apontou.

O candidato do PTP disse que quando estava no parlamento regional entrou em contacto com os três armadores espanhóis que asseguram o transporte marítimo em Huelva, Cádis e Tenerife e perguntou se podiam fazer “um desvio, nem que seja duas vezes por mês, à Madeira”, adiantando que as três empresas “concordaram sem receber qualquer subsídio”.

“O medo desses armadores era que o grupo monopolista, juntamente com o Governo, sabotasse a operação, isto é: as três empresas – a Trasmediterranea, o [Naviera] Armas e a Fred. Olsen – estavam disponíveis para fazer um pequeno desvio e trazer o ferry à Madeira. O que não prometiam era irem em direção a Portimão, mas garantiam que iam a Huelva ou Cádis”, afirmou Gil Canha, referindo que de Huelva até Vila Real de Santo António são 40 minutos de carro e sublinhando que, assim, “estava resolvido o problema da Madeira de poder ter um transporte de ferry de mercadorias e de passageiros do continente europeu para a ilha da Madeira”.

Trazendo ainda a questão dos preços do Grupo Sousa, o candidato afirma que transportar um contentor da China para Lisboa é mais barato do que Lisboa para o Funchal.Para o PTP, isto “só prova que os governos do PSD e do PS protegem este grupo monopolista em prejuízo dos madeirenses”.