O secretário regional de Economia, que visitou, esta manhã, a TuttoFood, a principal feira internacional de alimentação e bebidas, que se realiza na cidade italiana de Milão, disse que metade das empresas de Portugal ali representadas, é da Madeira. Ou seja, das 10 ali presentes, cinco foram da Região expor para o Mundo.

Um dado que no entender de José Manuel Rodrigues “revela a pujança da nossa economia, a capacidade exportadora das nossas empresas e o trabalho que tem sido feito pelos empresários e pelos trabalhadores”. O governante frisou, ainda, que este crescimento é produto das “políticas públicas que têm motivado e apoiado o empreendedorismo e os empresários regionais”.

O secretário regional de Economia considera que este é o caminho que deve continuar a ser trilhado pela Região, “a par da abertura de novas rotas aéreas, que não só ajudem o turismo, mas também a exportação dos produtos regionais”.

Até quinta-feira, a Madeira apresenta, em Itália, as marcas Empresa de Cervejas da Madeira, Sweet&Sugar - empresa produtora de rebuçados e derivados de açúcar, Ilhopan-Panificação Pastelaria, Martins e Martins - Empresa produtora de bolos e artigos de panificação, e Madalia - empresa da área da realidade virtual e tecnologias imersivas.

“É uma presença muito importante da Madeira que com certeza abrirá oportunidades de negócio para o mercado italiano e não só”, refere José Manuel Rodrigues, que confirmou, ainda, ‘in loco’, os contactos empresarias que estão a ser feitos e as “boas perspetivas de negócio, sobretudo com a região norte de Itália”.

Esta é uma estreia da presença madeirense na TuttoFood. Trata-se de uma aposta da Invest Madeira, que tem como objetivo ser ponto de contacto e facilitador para projetos de investimento estrangeiro, para iniciativas exteriores e para o desenvolvimento de relações empresariais externas. Filipa Ferreira, diretora executiva da Invest Madeira considera que “a forte presença madeirense evidencia o crescimento das empresas regionais, que estão cada vez mais a acreditar que são capazes de conquistar o mercado internacional”.

Já o diretor da AICEP- Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal e Conselheiro Económico da Embaixada de Portugal em Itália destacou a forte presença das empresas madeirenses e a importância da feira para “dar a conhecer Portugal em Itália.” Carlos Nunes Pinto salientou que os italianos já conhecem a Madeira enquanto destino turístico, “devido ao aumento dos voos diretos de Itália para a Madeira”, agora falta conhecerem “a excelência dos produtos regionais presentes nesta feira”.

Na TuttoFood Milano, estão presentes todos os setores da alimentação e mais de 5.000 expositores de todo o mundo. A maior feira de alimentação e bebidas encerra na quinta-feira.