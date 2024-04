Madeira sob aviso amarelo hoje e sexta-feira devido ao tempo quente

A ilha da Madeira vai estar hoje e sexta-feira sob aviso amarelo devido à previsão de tempo quente, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

As costas sul e norte e as regiões montanhosas da ilha da Madeira vão estar com o aviso por causa do tempo quente, entre as 09:00 de hoje e as 18:00 de sexta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no arquipélago da Madeira, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado do quadrante leste, soprando moderado a forte nas terras altas até ao fim da manhã e subida da temperatura, em especial nas terras altas.

No Funchal as temperaturas vão oscilar entre 21 e os 29 graus Celsius e no Porto Santo entre os 17 e os 23 graus.