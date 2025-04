A placa central da Avenida Arriaga volta a ser palco do Madeira Rum Festival, um evento que tem vindo a cativar, ano após ano, o público local e estrangeiro, e que para os produtores de rum da Madeira é deveras imprescindível, pela importância que assume na promoção deste produto.

Nesta que é a sétima edição do evento, organizado pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), participam todas as empresas produtoras de rum da Madeira que comercializam os seus produtos, designadamente: Engenho Novo da Madeira - William Hinton Rum, Florentino Izildo Gouveia Ferreira – ‘O Reizinho’, J. Faria & Filhos, Lda. – Engenhos do Norte, Sociedade dos Engenhos da Calheta e Vinha Alta - Balancal, os quais estarão a promover os seus runs, em estado puro, mas também sob a forma de cocktails, com cada marca a apresentar uma carta variada, com traços muito próprios.

Este festival contará ainda com masterclasses, lançamentos de novos runs regionais, festival de cocktails, iguarias diversas e animação musical diversificada, num ambiente propício à troca de contactos e de saber.

Como já é habitual, o Madeira Rum Festival traz à ilha da Madeira, referências do rum mundial, os quais vêm aprofundar conhecimentos sobre o nosso rum, visitando as destilarias regionais e contactando diretamente com os principais agentes do sector, para posterior promoção e divulgação fidedigna do nosso rum, além-fronteiras.

Numa nota enviada à redação, é referido que o evento irá contar com quatro prescritores a convite do IVBAM: Jo Killoughery (entusiasta e criadora de conteúdos de rum, júri em vários concursos de rum); Alberto Pires (um dos mais conhecidos mixologistas portugueses e fundador do Lisbon Bar show); Ulric Nijs (Diretor do Spirits Selection do Concours Mondial de Bruxelles, uma das competições internacionais mais prestigiadas da indústria das bebidas espirituosas) e Paulo Abreu (profissional de comunicação).

O Madeira Rum Festival abre portas diariamente às 16h00, encerrando às 24h00, de segunda a quarta-feira e às 01h00, de quinta a sábado.