Os alunos do 12.º ano de escolaridade da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco), Francisco Pinto, Tiago Silva e Santiago Pena, participaram com distinção na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens, que decorreu na Assembleia da República, em Lisboa, representando o círculo eleitoral da Região Autónoma da Madeira (RAM).

Este ano, o tema que esteve em debate foi ‘Novas Tecnologias: Desafios e Oportunidades para os Jovens’. O aluno Francisco Pinto foi porta-voz da delegação madeirense, tendo defendido propostas que visam promover a inclusão digital, combater a desinformação e regulamentar a utilização da inteligência artificial, de forma a garantir o respeito pelos direitos humanos e pela democracia.

A participação da delegação insular contou com a coordenação da professora Sandra Domingos, que acompanhou os alunos ao longo de todo o processo.

“Ver os nossos alunos no Parlamento, a defender ideias com confiança e consciência cívica, é motivo de enorme orgulho. Esta experiência é verdadeiramente transformadora para os jovens envolvidos”, considerou a docente Sandra Domingos.

O aluno Santiago Pena desempenhou a função de jornalista da comitiva, sendo responsável por registar os principais momentos da participação, produzindo conteúdos informativos e reforçando o papel da comunicação na cidadania ativa.

A Sessão Nacional contou com a presença de Julieta Sampaio, fundadora do Projeto Parlamento dos Jovens, cuja intervenção inspirou os participantes, reforçando o propósito educativo e democrático da iniciativa, que comemorou 30 anos. Julieta Sampaio destacou a importância da juventude na construção de uma sociedade mais justa, informada e participativa.

Também presente na sessão esteve o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, que deu as boas-vindas aos jovens parlamentares e incentivou-os a continuar a exercer a sua cidadania de forma ativa e consciente.

“A presença na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens foi o culminar de vários meses de preparação, debates internos, eleições e sessões, de âmbito escolar e regional, realizadas ao longo do ano letivo. Esta experiência permitiu aos discentes desenvolver competências fundamentais como a argumentação, a comunicação, o trabalho em equipa e o envolvimento cívico e democrático”, refere o presidente do conselho executivo, Ricardo Barcelos, em comunicado, acrescentando que “a Escola Secundária Gonçalves Zarco continua, desta forma, a afirmar-se como uma escola promotora de cidadania ativa, de pensamento crítico e de envolvimento democrático dos seus alunos”.