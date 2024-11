A Região Autónoma da Madeira estará representada, com uma comitiva de 18 elementos, no 46.º Campeonato Nacional das Profissões, que terá lugar entre amanhã e sábado (12 a 16 de novembro), em Santa Maria da Feira.

Esta participação, através do Instituto para a Qualificação IP-RAM, será concretizada com nove concorrentes nas profissões de Prototipagem Rápida, Eletrónica, Maquinação CNC, Robótica Industrial, Contabilidade e Gestão e Animação/Vídeo, que disputarão os títulos nacionais e, consequentemente, a possibilidade de representar Portugal no Euroskills (Herning-Dinamarca) e no Worldskills (Xangai - China).

Esta competição, também conhecida como Skills Portugal Norte 2024, contará com a participação de cerca de 400 jovens, com idades compreendidas entre os 17 e os 25 anos, considerados os melhores em mais de 50 profissões.

O Campeonato das Profissões visa promover o ensino e a formação profissional como uma via de aprendizagem de primeira escolha, tanto para a inserção no mercado de trabalho como para o prosseguimento dos estudos. Com relevância para escolas, entidades formadoras e empresas, este campeonato não só avalia os conhecimentos teóricos e práticos dos concorrentes, mas também qualidades pessoais essenciais para um perfil profissional competente.

Para além dos nove concorrentes, a comitiva da RAM integra um representante técnico, um presidente de júri, seis jurados e um chefe de equipa, num total de 18 elementos.