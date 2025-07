A Região Autónoma da Madeira, através da Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil, foi distinguida com a insígnia de prata no Connectathon IHE-Europe, numa cerimónia realizada em Viena, Áustria.

A distinção foi atribuída pela participação da região no Plugathon for EHDS – Patient do projeto xShare, especificamente no Track 1: The xShare Yellow Button and the xShare Industry Label.

O evento reuniu 38 organizações de 18 países, incluindo a Grécia, Espanha (Catalunha), Turquia, Macedónia do Norte, Suécia, Hungria, Áustria, Reino Unido, Bélgica, Portugal (Região da Madeira), Itália, Países Baixos, Finlândia, Dinamarca, Chipre, Israel, Alemanha e Tunísia. “A participação da Região Autónoma da Madeira incluiu a realização de demonstrações técnicas junto de várias instituições europeias, evidenciando o papel da região na vanguarda da inovação em saúde digital”, refere a nota de imprensa enviada pela Secretaria Regional.

Neste encontro, um dos destaques foi a apresentação das funcionalidades do xShare Yellow Button. Esta ferramenta inovadora permite aos utentes aceder, de forma segura e padronizada, aos seus dados de saúde constantes no International Patient Summary (IPS), em conformidade com o formato europeu comum.