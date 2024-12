Em comunicado publicado há momentos no site da Presidência da República, é tornado público que o Presidente da República vai ouvir os partidos representados no parlamento madeirense, no próximo dia 7, na sequência da moção de censura que derrubou o Governo Regional.

Assim, “no próximo dia 7 de janeiro (terça-feira), a partir das 13h00, nos termos constitucionais, os partidos políticos representados na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira”.

O primeiro partido a ser auscultado é o PSD, Às 13 horas, seguindo-se 30 minutos depois, o PS, que, recorde-se tinha hoje anunciado que seria ouvido no próximo dia 8.

Com intervalo de 30 minutos, seguem-se o JPP, pelas 14 horas, o Chega, o CDS, a Iniciativa Liberal e o PAN.

Saliente-se que estas audiências são normalmente acompanhadas pelo Representante da República para a Madeira.