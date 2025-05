O Parlamento Madeirense, que deteve a presidência da Conferência das Assembleias Legislativas das Regiões Europeias (CALRE) no último ano, passou o testemunho ao Parlamento das Canárias. Numa cerimónia que decorreu em Bruxelas, Rubina Leal entregou a Makila, símbolo da nobreza, justiça, respeito e autoridade, e também símbolo da presidência da CALRE, a Astrid Pérez Bastista, sua homóloga do Parlamento de Canárias.

Num momento repleto de simbolismo, Rubina Leal sublinhou a importância desta passagem de testemunho, na medida em que a Makila, um bastão basco, representa a assunção, por parte dos parlamentos regionais, das funções de órgão legislador mais próximo daqueles que o elegem, sendo legítimos representantes das populações que vivem nestas Regiões.

Com a passagem da Makila, a Presidente do Parlamento Madeirense, que agora assume a Vice-Presidência da CALRE, felicitou a nova Presidente, Astrid Pérez Batista, fazendo votos de um excelente mandato e que continue a trabalhar intensivamente no aprofundamento das competências e poderes regionais no seio das instituições europeias, em oposição ao centralismo que, não raras vezes, impera em diferentes países.

Rubina Leal manifestou a sua disponibilidade para colaborar com proximidade e afinco com a nova Presidência, na procura de soluções estáveis e duradouras para os problemas que se deparam as Assembleias Legislativas das diferentes Regiões.