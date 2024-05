Bom dia!

A Região tem 129.500 pessoas empregadas, 21,8% das quais integram os quadros da Administração Pública. Hoje, Dia do Trabalhador, a Direção Regional de Estatística revela ao JM que a remuneração média ronda os 1.000 euros e que há 8.400 jovens, dos 16 aos 24 anos, integrados no mercado de trabalho.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca a época balnear. Vá à praia com o Jornal. Parceria entre o JM e a Frente MarFunchal começa hoje.

Saiba ainda que RIR traça “linhas vermelhas” na política do “quero, posso e mando” e que TUI volta a ligar o Porto Santo a Londres. Companhia britânica vai realizar um voo por semana até outubro, disponibilizando cerca de 5.000 lugares.

Não perca também o Tirar a Limpo com algumas promessas e com uma questão: Albuquerque tem razão quando diz que os cenários partidários mudam após as eleições?

Relevo também nesta edição para as Ocorrências: Suspeito de assaltos em Santa Cruz fica em prisão preventiva; Homens escapam à cadeia por estarem socialmente reintegrados; Testemunhas acusadas de prestarem falsas declarações.

Neste feriado, aproveite a boleia do JM e siga rumo ao próximo destino em mais uma Estrada Regional.

Tudo isto e muito mais no seu JM desta quarta-feira!