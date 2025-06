Madeira: Missão Continente apoiou instituições com 343 mil euros em excedentes

Os hipermercados Continente, através do programa de excedentes da Missão Continente, apoiaram instituições na Região Autónoma da Madeira com mais 343 mil euros doados em excedentes.

Deste valor, 323 mil euros é o valor das doações de bens alimentares e frescos.

Em comunicado, a empresa assinala o Dia Mundial do Ambiente reforçando o seu compromisso com a sustentabilidade, no qual se enquadra o combate ao desperdício.

No primeiro trimestre do ano, foram doados, no país, com o apoio Missão Continente “mais de 7.4 milhões de euros em excedentes alimentares e não alimentares a instituições de apoio social e de bem-estar animal, através da sua rede de lojas”.