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Madeira integra todas as Comissões Técnicas de Formação da Escola Nacional de Bombeiros

    Madeira integra todas as Comissões Técnicas de Formação da Escola Nacional de Bombeiros
    Profissionais da Madeira passam a integrar as comissões técnicas da Escola Nacional de Bombeiros DR/SRPC
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
13 Abril 2026
16:04
Incêndios Estruturais (Urbanos e Industriais)-Adjunto Simão Santos (CBS Funchal): Incêndios Rurais - Comandante Fernando Gomes (CB Câmara de Lobos); Quadros de Comando / Oficiais-Bombeiros - Comandante Regional Richard Marques (SRPC); Emergência Pré-Hospitalar - Enfermeiro Vítor Correia (SEMER); Salvamento e Desencarceramento - Comandante José Minas (CBS Funchal); Matérias Perigosas -João Lima (CB Machico); Condução de Veículos (Defensiva e Todo-o-Terreno) -Comandante Paulo Leme (CB Santana); Salvamento em Grande Ângulo - Subchefe António Francisco (CB Madeirenses); Salvamento Aquático - Ângelo Abreu (Comandante Operacional SANAS); Telecomunicações - Engenheiro Paul Afonseca (SRPC); Escoramentos em Edifícios - Nelson Bettencourt (CBS Funchal); Área Comportamental - Psicóloga Isabel Teixeira (SESARAM) e Operações Aéreas - Adjunto Comando Regional Válter Ferreira (SRPC), fazem agora parte das respetivas comissões.

A Região Autónoma da Madeira (RAM) passa a estar representada em todas as Comissões Técnicas de Formação da Escola Nacional de Bombeiros, uma medida que se enquadra no reforço do quadro de cooperação institucional com o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), revelou o organismo liderado por Richard Marques.

O novo protocolo agora celebrado visa aproximar as duas estruturas e consolidar a participação ativa da Região na definição das orientações pedagógicas e estratégicas da formação de bombeiros a nível nacional, segundo informação divulgada no site oficial do SRPC.

As Comissões Técnicas de Formação integram especialistas e representantes de diversas entidades de reconhecido mérito, assumindo “um papel determinante na harmonização de conteúdos formativos, na definição de referenciais técnicos e na valorização contínua dos profissionais que integram o sistema de proteção e socorro”.

A presença da Madeira em todas estas estruturas constitui “um passo estruturante para assegurar a adequação da formação às especificidades regionais, promovendo simultaneamente a convergência com os padrões nacionais e o reforço da interoperabilidade entre agentes”, refere ainda a Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte, as primeiras reuniões das comissões já tiveram início, permitindo consolidar linhas de trabalho conjuntas e reforçar a cooperação entre as várias entidades com responsabilidade na qualificação dos agentes de proteção civil, num esforço contínuo de melhoria da capacidade de resposta do sistema.

A representação da RAM nas Comissões Técnicas de Formação é assegurada pelos coordenadores das áreas formativas do Centro de Formação e Treino do SRPC.

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