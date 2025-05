Está concluída a expansão da rede de carregamentos do cartão GIRO através da rede Payshop em toda a Região Autónoma da Madeira, incluindo a ilha do Porto Santo, revelou hoje a empresa Transportes Integrados e Intermodais da Madeira, S.A (TIIM).

Após uma fase de teste piloto iniciada a 27 de abril com dois agentes Payshop no concelho do Funchal, a funcionalidade encontra-se agora disponível em todos os concelhos da Região, perfazendo um total de 111 locais de carregamento.

A medida vem reforçar a acessibilidade ao sistema de bilhética regional, permitindo aos utilizadores do transporte público carregar os seus passes mensais de forma mais cómoda, em horários alargados e em pontos de venda próximos das suas residências ou locais de trabalho.

A expansão da rede de carregamento GIRO é uma iniciativa da TIIM – Transportes Integrados Intermodais da Madeira, S.A., entidade responsável pelo novo sistema de bilhética regional, com a coordenação do Instituto de Mobilidade e Transportes, IP-RAM (TIIM).

Os pontos de venda disponíveis, podem ser consultados aqui.