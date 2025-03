O encontro internacional Erasmus+ destinado aos parceiros com regiões ultraperiféricas e ultramarinas teve hoje início, numa sessão de abertura que, devido às condições meteorológicas adversas, ontem no Aeroporto da Madeira, não contou com a presença de Ana Cristina Perdigão, diretora da Agência Nacional do programa europeu, como previsto.

Coube a Carla Ruivo, coordenadora nacional do Erasmus+, representar a entidade na sessão de abertura do evento que reúne cerca de 60 pessoas de países com RUP na Madeira, destacando que Portugal quer aproveitar cada vez mais a abrangência do programa, olhando para as mais valias que os projetos dinamizados trazem para os beneficiários, nomeadamente para os alunos e docentes das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

“Em Portugal, temos muito interesse no desenvolvimento do programa e a Madeira e os Açores são muito importantes para nós na implementação e expansão do mesmo”, vincou Carla Ruivo.