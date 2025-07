O eurodeputado Paulo do Nascimento Cabral, está de visita à Região onde tem programado um conjunto de atividades com o objetivo de conhecer melhor a realidade madeirense e assim defender os interesses da Região em Bruxelas.

Uma deslocação que acontece a poucos dias da apresentação do próximo quadro financeiro plurianual.

Segundo o eurodeputado eleito pelo PSD Açores, que começou a visita na Região reunindo-se com a com as associações e Agricultores da Madeira, com a associação de Jovens Agricultores da Madeira e do Porto Santo e com a CoopescaMadeira, tem sido realizado um trabalho “hercúleo” em Bruxelas sobre a defesa das especificidades das Regiões Ultraperiféricas.

Sobre o POSEI o eurodeputado defende um aumento do envelope financeiro para a Agricultura, onde o Governo Regional contribui com o seu orçamento em cerca de 4 milhões de euros.

“Não podem ser os governos regionais a se substituírem aquela que é a responsabilidade europeia” defendeu este responsável.

Paulo do Nascimento Cabral lembrou que este mecanismo de apoio sofreu uma estagnação desde 2007 sendo necessária a sua atualização para desenvolvimento do sector.

“Queremos uma atualização do envelope do POSEI Agricultura, mas também a sua atualização anual que não acontece desde 2007 e que corresponde a uma diminuição real na vida dos agricultores de mais de 40%”, disse.

Outra das reivindicações passa pelo “restabelecimento” do POSEI pescas que deixou de existir em 2014 e a criação do POSEI transportes tendo em conta as características das Regiões Ultraperiféricas.

“Precisamos de garantir que a união Europeia olhe para nós com a necessidade de garantir a conectividade entre ilhas”.

Sobre as novas prioridades da União Europeia ao nível da segurança e defesa, Paulo do Nascimento Cabral defende um conceito mais

abrangente sobre estes temas. “Temos de ter um conceito mais abrangente sobre segurança. Por exemplo, pôr comida em cima da mesa dos madeirenses e açorianos é ou não é uma questão de segurança alimentar. Ter a nossa autonomia estratégica na área da alimentação, das pescas, dos transportes, é ou não é fundamental para a segurança e defesa da União Europeia”, disse o responsável que fez ainda alusão à dimensão geográfica que a Madeira e os Açores dão à União Europeia.

Já o secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, que tem acompanhado esta visita de trabalho à Região, sublinhou o “excelente” trabalho que tem vindo a ser realizado pelo eurodeputado em prol das regiões ultraperiféricas.

“Pouco tempo depois da tomada de posse o Governo Regional já tinha recebido um convite para a participação no Forum sobre as Regiões Ultraperiféricas em Bruxelas, onde a uma só voz reivindicamos as nossas necessidades comuns. Ainda este ano pretendemos voltar a Bruxelas” referiu Nuno Maciel.

O secretário regional não escondeu alguma preocupação sobre as políticas que estão a ser tratadas em Bruxelas tendo em conta o cenário de guerra que se assiste.

“A Europa nasceu de um projeto da paz e a Europa está agora em guerra. Compreendemos que é necessário reforçar a defesa, mas não nos podemos esquecer das políticas de coesão e a política agrícola comum” referiu.

Segundo o secretário regional, o que se pede é quase insignificante no âmbito do quadro plurianual dentro da União Europeia.

“Temos de pugnar para que aqueles que decidem percebam as nossas dificuldades. Por isso queremos trazer comissários europeus e outras pessoas para perceberem as nossas dificuldades” vincou o governante que também referiu a necessidade em ser atualizado o POSEI.

“Julgamos que há a possibilidade de ser atualizado, mas não ficamos satisfeitos porque durante muito tempo isso não aconteceu. Perdemos cerca de 40 a 50% do valor real do POSEI. Tem de haver uma majoração pelo que foi perdido durantes os anos e haver um compromisso anual para seja atualizado conforme a taxa de inflação”, referiu.