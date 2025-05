A Madeira participa, pela primeira vez, na prestigiada feira internacional TuttoFood Milano, que decorre entre os dias 5 e 8 de maio, na cidade italiana de Milão. A presença da região é organizada pela Invest Madeira, com o apoio do Governo Regional, e integra cinco empresas madeirenses dos setores agroalimentar e tecnológico.

Instaladas no pavilhão de Portugal, sob a designação institucional “Região Autónoma da Madeira”, as empresas vão representar a inovação e a diversidade da produção regional. Entre as participantes estão a Empresa de Cervejas da Madeira, a Sweet&Sugar (rebuçados e derivados de açúcar), a Ilhopan (panificação e pastelaria), a Martins & Martins (produtora de bolos) e a tecnológica Madalia, especializada em realidade virtual e tecnologias imersivas, cada vez mais relevantes na promoção e comercialização de produtos alimentares.

A abertura oficial do evento, na próxima segunda-feira, contará com a presença do secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, que irá visitar o stand institucional madeirense. A visita servirá também para estabelecer contactos com empresas e entidades internacionais, com o objetivo de atrair futuros investimentos para o arquipélago.