De 4 a 6 de outubro, o arquipélago da Madeira acolherá a 1ª edição do Festival da Baleia, uma celebração dedicada ao rico património cultural e ecológico dos cetáceos da Região.

Coordenado pelo Comité Gestor da Whale Heritage Area, este evento, integrado no Festival da Natureza, reforça o compromisso da Madeira para com o ecoturismo responsável e a conservação dos cetáceos. Apoiado por diversas entidades locais, o festival unirá ciência, arte e cultura através de três eventos principais:

• 04 de outubro, 18h30: Abertura oficial do festival e exposição de arte no Centro de Arte Caravel (Rua D. Carlos I, 19A), Funchal.

• 05 de outubro, 12h00: Inauguração da exposição fotográfica “Biodiversidade dos Cetáceos da Madeira” e atuação do grupo de percussão “Os Macetitas” da SocioHabitaFunchal, na Avenida do Mar (passeio sul, perto da Praça do Povo), Funchal.

• 06 de outubro, 14h00: Festival da Baleia no Jardim do Museu da Baleia, Caniçal.

A Madeira é um dos destinos de observação de cetáceos mais respeitados no mundo, sendo o lar de 29 das 38 espécies de cetáceos registadas no Atlântico Norte. O festival tem como objetivo celebrar esta biodiversidade, destacar o papel crucial dos cetáceos na saúde dos nossos oceanos e promover práticas de turismo sustentável.

O Madeira Whale Fest é apoiado e organizado por várias entidades, incluindo a ARTE.M, Greener Act, Lobosonda, Câmara Municipal de Machico, Museu da Baleia, Ocean Devotion Madeira, SocioHabita Funchal, VMT Madeira, Câmara do Funchal, Clube Naval do Seixal, Direcção Regional do Turismo e Governo Regional da RAM. O festival pretende reunir a comunidade local, as empresas de observação de cetáceos e o público em geral numa celebração que honra a importância ecológica, cultural e económica dos cetáceos nas águas da Madeira.