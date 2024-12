As luzes de Natal na baixa citadina do Funchal, especificamente no Largo do Phelps e Rua do Carmo, ainda estavam ligadas às 9h19 da manhã deste sábado, apesar da programação indicar que deveriam ser desligadas às 01h00 - ou às 04h00 e 06h00 em datas especiais.

A situação poderá estar relacionada com questões técnicas ou ajustes temporários, mas não deixa de gerar alguma estranheza entre os transeuntes, que testemunharam o prolongamento inesperado das iluminações à redação do Jornal.